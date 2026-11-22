JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan yang memanfaatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Modus tersebut menyasar transaksi langsung di merchant maupun jual beli daring dengan mengalihkan pembayaran ke rekening pelaku melalui kode QRIS palsu.

Dalam transaksi langsung, pelaku mengganti kode QRIS yang dipasang pedagang sehingga pembayaran pelanggan masuk ke rekening pelaku, bukan rekening pemilik usaha. Sementara dalam transaksi daring, pelaku menawarkan barang dengan harga menarik melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat, kemudian mengirimkan kode QRIS yang mengarahkan pembayaran ke rekeningnya.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan transaksi digital. Karena itu, peningkatan transaksi QRIS perlu diiringi literasi dan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan.

Advertisement “Nasabah perlu memastikan nama penerima yang muncul setelah memindai kode QRIS sesuai dengan identitas merchant atau penjual yang dituju. Pastikan pula nominal pembayaran sesuai dengan nilai transaksi sebelum melakukan konfirmasi. Jika informasi yang ditampilkan tidak sesuai, jangan lanjutkan pembayaran dan segera lakukan konfirmasi kepada merchant atau penjual,” ujar Dhanny.

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Untuk menghindari penipuan, masyarakat perlu memperhatikan sejumlah hal saat menggunakan QRIS, baik ketika bertransaksi langsung maupun membeli barang secara daring.

Advertisement Pertama, periksa kode QRIS sebelum memindainya. Pastikan kode pembayaran merupakan milik merchant yang bersangkutan dan tidak terdapat stiker tambahan atau kode lain yang menutupi QRIS asli.

Kedua, verifikasi identitas penerima pembayaran. Cocokkan nama merchant yang muncul di aplikasi dengan informasi merchant di lokasi transaksi. Jika terdapat perbedaan atau informasi yang meragukan, lakukan konfirmasi sebelum membayar.

Ketiga, lebih cermat saat bertransaksi daring. Perhatikan kemungkinan perbedaan penulisan nama merchant, termasuk ejaan atau karakter yang sekilas terlihat serupa. Pastikan transaksi dilakukan melalui platform e-commerce atau situs dan halaman resmi merchant untuk menghindari akun maupun identitas penjual palsu.

Keempat, pastikan nominal pembayaran sesuai dengan nilai transaksi sebelum melakukan konfirmasi. Setelah pembayaran, periksa status transaksi dan simpan bukti pembayaran. Jika dana terkirim kepada penerima yang tidak dituju, segera sampaikan pengaduan melalui kanal resmi BRI.

Dari sisi merchant, pemilik usaha juga perlu memeriksa kode QRIS di seluruh titik pembayaran secara berkala. Langkah tersebut untuk memastikan kode yang digunakan merupakan QRIS resmi milik usaha mereka.