JAGA ALAM: BRI Peduli melakukan penanaman ribuan bibit pohon produktif untuk menjaga kestabilan lingkungan.

JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menanam 5.000 pohon produktif di sejumlah titik di Jakarta. Program bertajuk BRI Peduli Grow & Green tersebut diharapkan dapat meningkatkan tutupan hijau, memperbaiki kualitas udara, serta mendukung penyerapan karbon.

Penanaman juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan pangan bagi masyarakat melalui hasil tanaman pada masa mendatang. Seremoni penanaman berlangsung di Embung Pemuda, Jakarta, Jumat (30/10), dengan lokasi penanaman lainnya di TPS Badan Air dan SMKN 74 Jakarta.

Advertisement Program BRI Peduli Grow & Green mencakup penyusunan desain program, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga pendataan kondisi dan perkembangan tanaman. Program ini juga mencakup pengukuran potensi cadangan dan serapan karbon.

Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Fokusnya meliputi penanganan perubahan iklim, pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, pelestarian ekosistem daratan, serta penguatan kemitraan.

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Advertisement Salah seorang warga setempat, Hedi, mengapresiasi penanaman pohon produktif tersebut. Dia berharap lingkungan sekitar menjadi lebih rindang dan nyaman bagi masyarakat.

“Menurut saya, program yang dilakukan BRI Peduli ini sangat baik karena melalui penanaman pohon, lingkungan di sekitar sini dapat menjadi lebih rindang, sejuk, dan nyaman bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, tidak hanya melalui penanaman, tetapi juga disertai pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat agar pohon-pohon yang telah ditanam dapat dirawat dan tumbuh dengan baik,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menyampaikan, kegiatan tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Menurut dia, pohon produktif yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus menghasilkan buah untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

“Kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga ekosistem lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Pohon produktif yang ditanam diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menghasilkan buah yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Untuk menjaga keberlanjutan program, BRI melakukan perawatan dan pemantauan tanaman selama satu tahun setelah penanaman. Perusahaan menargetkan tingkat kelangsungan hidup tanaman minimal 80 persen pada bulan ke-12.