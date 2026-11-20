JOMBANG, RadarMadura.id – PT Java Fortis Corporindo resmi memulai pembangunan Jombang Industrial Estate melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) bersama Pemkab Jombang, di Jalan Raya Kabuh-Tapen, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Jumat (20/11).

Groundbreaking tersebut turut dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, Dandim 0814 Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, S.H., M.Han., Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Anas Burhani, S.Sos., serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Dyah Wahyu Ermawati, M.A.

Hadir pula Direktur Utama PT Java Fortis Corporindo Cornelis Paul Tehusijarana, Direktur PT Java Fortis Corporindo Yushe Marleyna, Direktur Utama PT Jawa Pos Kristianto Indrawan, Direktur Utama PT Jawa Pos Koran Leak Kustiyo, Direktur Jawa Pos Radar Jombang M. Nur Kholis, beserta jajaran direksi Jawa Pos Group.

Advertisement Direktur Utama PT Java Fortis Corporindo Cornelis Paul Tehusijarana mengatakan, pembangunan Jombang Industrial Estate bukan sekadar menyediakan lahan bagi kegiatan industri dan investasi. Lebih dari itu, perusahaan berharap keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat sekitar.

"Jombang Industrial Estate ini bukan semata-mata tentang membangun kawasan industri, tetapi juga menyediakan infrastruktur dan lahan bagi kegiatan investasi. Kami memiliki harapan besar agar kehadiran kawasan industri ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Jombang, khususnya masyarakat di sekitar kawasan," ujarnya.

Advertisement Kawasan industri tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Jombang. Selain membuka peluang investasi, pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Menurutnya, Kabupaten Jombang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal itu didukung letak geografis yang strategis, infrastruktur, sumber daya daerah, serta produktivitas masyarakat.

Dia menyebut, pembangunan kawasan industri tersebut telah melalui sejumlah tahapan perencanaan, kajian, koordinasi, serta pemenuhan persyaratan perizinan. Di antaranya penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), persetujuan analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga persyaratan tata ruang, drainase, pengendalian banjir, dan persetujuan bangunan gedung.

Paul juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Jombang, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat yang telah mendukung persiapan pembangunan kawasan industri tersebut.

"Kami berharap pertumbuhan kawasan industri ini nantinya bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Jombang. Baik melalui kesempatan kerja, peluang usaha, maupun tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan," tambahnya.