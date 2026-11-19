JAKARTA, RadarMadura.id – Kinerja perusahaan anak semakin memperkuat pertumbuhan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Group. Hingga September 2026, laba perusahaan anak mencapai Rp11,8 triliun atau tumbuh 43,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Kontribusi tersebut mencapai 24,4 persen dari total laba konsolidasian BRI. Penguatan kinerja perusahaan anak sekaligus memperluas sumber pertumbuhan dan memperkuat profitabilitas perseroan secara berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K. menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers kinerja keuangan BRI Triwulan III 2026. Menurutnya, pertumbuhan perusahaan anak mencerminkan semakin kuatnya diversifikasi sumber pendapatan BRI Group.

Advertisement “Capaian ini menegaskan bahwa BRI Group memiliki sumber pertumbuhan laba yang semakin terdiversifikasi, sehingga menjadi fondasi penting dalam menjaga profitabilitas Perseroan secara berkelanjutan. Salah satu wujud sinergi tersebut tercermin melalui penguatan Holding Ultra Mikro (UMi), yang tidak hanya berkontribusi terhadap kinerja BRI Group, tetapi juga memperluas dampak ekonomi melalui peningkatan kapasitas usaha dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Viviana.

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Salah satu penggerak pertumbuhan tersebut adalah Holding Ultra Mikro yang telah memasuki lima tahun perjalanan. Melalui integrasi BRI sebagai induk bersama Pegadaian dan PNM, ekosistem ini telah mendorong sebanyak 6,1 juta debitur naik kelas.

Advertisement Selain itu, Holding UMi telah melayani 33,8 juta debitur aktif dan mengelola lebih dari 168,8 juta rekening simpanan mikro. Integrasi ketiga entitas tersebut tidak hanya mencakup pembiayaan, tetapi juga layanan simpanan, transaksi, pemberdayaan, dan pendampingan usaha.

Pengembangan ekosistem tersebut juga diarahkan untuk membantu masyarakat membangun aset melalui layanan investasi emas. Dengan demikian, Holding UMi tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan keuangan yang saling terhubung.

Di sisi lain, pengembangan bisnis emas melalui Pegadaian menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru BRI Group. Layanan bullion bank dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari Tabungan Emas, Cicil Emas, Deposito Emas, pembiayaan modal kerja, hingga perdagangan dan jasa penitipan emas.

Perkembangan bisnis tersebut tercermin dari sejumlah indikator hingga September 2026. Volume perdagangan emas mencapai 13,2 ton, Deposito Emas tercatat 2,4 ton, jasa titipan emas sebesar 3,6 ton, serta pembiayaan modal kerja emas mencapai 140 kilogram.

Sementara itu, saldo Tabungan Emas mencapai 20 ton. Bisnis Cicil Emas juga mencatatkan omzet sebesar 6,9 ton hingga September 2026.