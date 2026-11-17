JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkolaborasi dengan Playtopia Group meluncurkan Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia. Kolaborasi ini menjadi upaya memperkenalkan layanan perbankan sekaligus membangun kebiasaan menabung dan literasi keuangan sejak usia dini.

Peluncuran bertema “The New Chapter of Play Experience with BRI Junio” tersebut berlangsung di Playtopia Gandaria City, Jakarta, Rabu (11/11). Acara itu dihadiri Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, SEVP Transaction and Retail Funding BRI Trilaksito Singgih Hudanendra, serta CEO Playtopia Artherius James Giandhi.

Playtopia merupakan penyedia fasilitas taman bermain anak dalam ruangan (indoor playground) di Indonesia. Melalui konsep “Happiness Factory”, kolaborasi ini memadukan aktivitas bermain interaktif bersama maskot dan penjelajahan area bermain dengan pengenalan layanan finansial yang edukatif bagi keluarga.

Advertisement Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto mengatakan, kehadiran kartu debit co-branding tersebut merupakan langkah perseroan dalam menghadirkan layanan perbankan yang ramah anak dan keluarga. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat kedekatan BRI dengan masyarakat melalui pengalaman yang menyenangkan.

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"Melalui kolaborasi bersama Playtopia, kami ingin memadukan pengalaman bermain yang menyenangkan dengan edukasi keuangan. Inisiatif ini dirancang untuk memperkenalkan produk perbankan sekaligus membiasakan anak-anak menabung sejak dini, sehingga kedekatan layanan BRI dengan keluarga Indonesia semakin kuat," ujar Aquarius.

Advertisement Kartu Debit Co-branding BRI Junio x Playtopia menyasar anak-anak berusia di bawah 17 tahun yang ingin belajar menabung. Produk ini juga memberikan kemudahan bagi orang tua dalam merencanakan dan mengelola keuangan anak sejak dini.

Sebagai produk tabungan anak, BRI Junio menawarkan kemudahan transaksi, fleksibilitas setoran kapan saja, serta fasilitas penarikan tanpa batas frekuensi selama saldo mencukupi. Fasilitas tersebut diharapkan membantu anak mengenal layanan perbankan melalui aktivitas keuangan sehari-hari.

Untuk membuka rekening BRI Junio, orang tua diwajibkan memiliki rekening Tabungan BRI BritAma atau Simpedes sebagai rekening induk. Proses menabung selanjutnya dapat difasilitasi secara otomatis melalui fitur Automatic Fund Transfer (AFT) dari rekening orang tua.

Pembukaan rekening BRI Junio mensyaratkan setoran awal sebesar Rp300.000. BRI membebaskan biaya administrasi bagi nasabah anak berusia di bawah 12 tahun, sedangkan nasabah berusia 12 hingga di bawah 17 tahun dikenakan biaya administrasi Rp 5.000.

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Kehadiran kartu debit co-branding ini juga memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah di ekosistem Playtopia. Pemegang kartu berkesempatan memperoleh enam voucher elektronik bermain, masing-masing berdurasi dua jam yang dapat digunakan di seluruh outlet Playtopia.