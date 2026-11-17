JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menjaga momentum ekspansi bisnis melalui penguatan struktur pendanaan, likuiditas, dan permodalan. Fondasi keuangan tersebut memberikan ruang bagi perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit sekaligus mengembangkan bisnis pada berbagai segmen potensial.

Hingga Triwulan III 2026, kredit dan pembiayaan BRI mencapai Rp1.647 triliun atau tumbuh 14,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Pertumbuhan tersebut ditopang dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp1.651 triliun atau meningkat 12 persen YoY, dengan rasio dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) sebesar 70 persen pada September 2026.

Keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) entitas bank yang terjaga pada level 87,8 persen per Triwulan III 2026. Sementara itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI tercatat sebesar 23 persen, menunjukkan posisi permodalan yang tetap kuat.

Advertisement Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi mengatakan, sejalan dengan arah strategis di bawah supervisi Danantara, BRI terus memperkuat fundamental melalui pengelolaan likuiditas yang sehat, struktur pendanaan berkualitas, serta permodalan yang solid. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk memperluas fungsi intermediasi dan menangkap peluang pertumbuhan di berbagai segmen bisnis.

“Dengan likuiditas yang terkelola dengan baik dan permodalan yang tetap kuat, BRI memiliki fondasi yang memadai untuk melanjutkan pertumbuhan secara sehat dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas,” ujar Achmad.

Advertisement Kekuatan fundamental BRI juga tercermin dari kualitas aset yang terus membaik. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) turun dari 3,1 persen pada September 2025 menjadi 2,85 persen pada September 2026.

Perbaikan juga terlihat pada rasio Loan at Risk (LaR), yang menjadi salah satu indikator risiko kredit. Rasio tersebut turun dari 8,9 persen pada awal 2026 menjadi 8,6 persen pada Triwulan III 2026, mencerminkan perbaikan kualitas portofolio kredit yang perlu terus dijaga.

Kombinasi pertumbuhan kredit, penguatan pendanaan, dan perbaikan kualitas aset turut menopang kinerja perseroan. Hingga Triwulan III 2026, total aset konsolidasian BRI mencapai Rp2.338 triliun atau tumbuh 10,1 persen YoY.

Pada periode yang sama, BRI membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp48,2 triliun atau meningkat 16,8 persen YoY. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan bisnis yang berjalan seiring dengan penguatan fundamental keuangan perseroan.

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