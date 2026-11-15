Berawal dari Sopir Taksi Online, Khoiruddin Sukses Kembangkan Bisnis BRILink

MEDAN, RadarMadura.id – Kesuksesan membangun usaha tidak selalu harus dimulai dengan modal besar. Ketekunan, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan membaca kebutuhan masyarakat menjadi modal penting untuk mengembangkan bisnis.

Hal tersebut tergambar dari perjalanan Muhammad Khoiruddin Nasution, pemilik BRILink Agen Berkah Nasution di Jalan Sentosa Baru, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Berawal dari usaha toko sembako milik mertuanya, Khoiruddin mengembangkan bisnis dengan menghadirkan layanan transaksi keuangan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Sebelum mengembangkan usaha tersebut, Khoiruddin sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi daring. Pada 2020, ia memutuskan membuka toko sembako sekaligus menjadi BRILink Agen di Jalan Sentosa Baru untuk menambah sumber penghasilan dan melayani kebutuhan transaksi keuangan warga sekitar.

Advertisement “Dimulai dari pandemi, perlahan usaha saya mulai menanjak dan omzet meningkat. Sebagian keuntungan dari omzet yang diperoleh, saya sisihkan untuk menambah modal. Begitu juga penghasilan saya sebagai taksi online, saya sisihkan untuk tambahan modal usaha,” ungkap Khoiruddin.

Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari semakin beragamnya transaksi yang dilayani, mulai dari transfer uang, tarik tunai, pembayaran tagihan listrik dan air, hingga membantu masyarakat membuka rekening secara online.

Advertisement Berkat konsistensi tersebut, Khoiruddin mengaku omzet usahanya kini mencapai belasan juta rupiah per bulan. Pendapatan tersebut berpeluang meningkat seiring bertambahnya aktivitas usaha, termasuk setelah dirinya ikut melayani penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam bentuk sembako.

Meski omzet terus berkembang, Khoiruddin tidak serta-merta meningkatkan gaya hidup. Sebagian keuntungan disisihkan sebagai tabungan dan tambahan modal untuk memperkuat keberlangsungan usaha.

Ketika bisnisnya semakin berkembang, Khoiruddin mulai melihat peluang untuk memperluas jangkauan usaha. Dengan dukungan pembiayaan komersial dari BRI, ia kemudian membuka cabang di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Ekspansi tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan bisnis Khoiruddin. Dari satu gerai yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar, usahanya kini berkembang dengan jangkauan layanan yang lebih luas.

Pertumbuhan bisnis itu juga membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Seiring meningkatnya aktivitas usaha, Khoiruddin mulai melibatkan warga setempat untuk membantu operasional bisnisnya.