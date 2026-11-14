New Mitsubishi Xforce ICE Hadir dengan Suspensi Lebih Nyaman dan Fitur Modern

JAKARTA, RadarMadura.id – Mitsubishi Motors terus menyempurnakan produknya untuk menjawab kebutuhan konsumen. Melalui New Xforce ICE, Mitsubishi menghadirkan sejumlah pembaruan yang tidak hanya memperkuat tampilan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara, khususnya bagi keluarga modern.

Salah satu penyempurnaan terdapat pada karakter suspensi yang kini dibuat lebih lembut untuk memberikan kenyamanan saat melintasi berbagai kondisi jalan. Pembaruan tersebut juga didukung sejumlah fitur baru, seperti frameless panoramic roof, Multi Around Monitor 360 derajat, serta pengaturan jok pengemudi elektrik enam arah.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar menilai, peningkatan karakter suspensi menjadi salah satu keunggulan utama New Xforce ICE dibandingkan model sebelumnya. Menurut dia, karakter suspensi yang lebih lembut membuat pengendalian kendaraan terasa lebih mudah.

Advertisement “The best improvement dari New Xforce ini adalah suspension-nya. Handling ability-nya jadi lebih easy. Kalau yang dulu rasanya sporty, kalau ini rasanya soft,” ujar Rifat Sungkar.

Selain suspensi, kehadiran frameless panoramic roof juga menjadi daya tarik tersendiri yang memperkuat karakter premium SUV tersebut. Fitur ini sekaligus memberikan sentuhan berbeda pada tampilan kabin New Xforce ICE.

Advertisement “Terus habis itu, untuk kelengkapannya ada frameless panoramic roof. Dan itu jadi kayak satu trademark sendiri untuk mobil ini,” tambahnya.

Dari sisi keselamatan, New Xforce ICE dibekali berbagai teknologi bantuan berkendara. Fitur tersebut meliputi Forward Collision Mitigation (FCM), Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), hingga Multi Around Monitor.

New Xforce ICE tersedia dalam varian Exceed dan Ultimate. Mitsubishi juga menawarkan pilihan Premium Package bagi konsumen yang menginginkan kelengkapan fitur lebih tinggi.