Dari Kebun Stroberi, Endang Yana Gerakkan Ekonomi Desa Lewat Pemberdayaan BRI

GARUT, RadarMadura.id – Budidaya stroberi yang dikembangkan Endang Yana sejak 2001 kini tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Desa Baru Dua, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lebih dari dua dekade mengembangkan komoditas tersebut, Endang tidak hanya menjadi petani, tetapi juga pengepul yang menampung hasil panen warga.

Sekitar 70 persen masyarakat Desa Baru Dua kini membudidayakan stroberi dengan total produksi mencapai 6–10 ton per hari. Komoditas tersebut berkembang menjadi sumber penghasilan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Perjalanan itu bermula ketika sebagian besar masyarakat masih mengandalkan pertanian padi, termasuk padi gogo. Namun, hasil panen yang belum optimal dan persoalan serangan hama mendorong sejumlah warga mencari alternatif komoditas yang lebih menjanjikan.

Advertisement Endang menjadi salah satu petani yang merintis budidaya stroberi bersama keluarganya. Dengan modal dan kemampuan yang terbatas, ia mengembangkan usaha secara bertahap karena saat itu belum mengetahui akses pembiayaan perbankan untuk mendukung pengembangan usaha.

Pada masa awal, pemasaran hasil panen juga masih mengandalkan bantuan pihak lain untuk menjangkau pembeli. Seiring waktu, stroberi mulai menunjukkan potensi ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat desa.

Advertisement Salah satu keunggulan komoditas tersebut adalah masa panen yang dapat berlangsung setiap hari. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi terus bergerak, mulai dari perawatan tanaman, pemetikan, pengangkutan, hingga pemasaran hasil panen.

“Kalau stroberi itu panennya bisa setiap hari, jadi perputaran ekonominya juga terasa setiap hari. Tidak hanya petaninya yang mendapatkan manfaat, tetapi ada orang yang bekerja merawat kebun, memetik, mengangkut, sampai membantu memasarkannya. Di Desa Baru Dua sendiri, kegiatan ini akhirnya tidak bisa ditangani oleh satu desa saja. Sampai ada tenaga kerja dan pengusaha dari empat desa lain yang ikut masuk dalam ekosistem stroberi ini,” ujar Endang.

Meski berkembang pesat, perjalanan usaha stroberi di Desa Baru Dua tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masa tersulit terjadi pada Februari 2016 ketika tanaman stroberi milik petani mengalami kematian hampir secara bersamaan dalam kurun waktu sekitar satu minggu.

Peristiwa tersebut memberikan tekanan besar bagi petani karena tanaman stroberi menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menghadapi kondisi itu, para petani yang telah memperoleh akses pembiayaan dari BRI berkoordinasi untuk mencari solusi agar usaha dapat kembali berjalan.

BRI kemudian memberikan keringanan terkait permodalan sehingga petani memiliki ruang untuk memulihkan usaha. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu masyarakat melewati masa sulit dan kembali mengembangkan budidaya stroberi secara bertahap.