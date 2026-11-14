Rasa Berkelas dengan Harga Pas, Nasi Goreng Master Sajikan Menu Istimewa untuk Semua Kalangan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Keterbatasan lapangan pekerjaan tidak menyurutkan langkah Al Fauzi untuk berwirausaha. Pemuda asal Desa Planggiran, Kecamatan Tanjungbumi, itu memilih merintis usaha kuliner dengan menghadirkan nasi goreng bercita rasa restoran yang bisa dinikmati berbagai kalangan.

Usaha Fauzi bernama Nasi Goreng Master dengan tagline, Ahlinya Nasi Goreng. Dia mulai merintis usaha tersebut sejak 2 Juli 2024. Lokasinya di pinggir jalan raya Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjungbumi. Dia mengaku, keputusan membuka usaha dilatarbelakangi kebutuhan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan saat itu.

”Kami sengaja menghadirkan rasa dengan kualitas resto untuk dipasarkan di kaki lima. Jadi, makanan yang awalnya hanya bisa dinikmati kalangan menengah ke atas, sekarang juga bisa dijangkau masyarakat kalangan bawah,” ujarnya Kamis (5/11).

Advertisement Fauzi mengatakan, konsep tersebut tidak hanya diterapkan pada rasa, tetapi juga tampilan gerobak dan kemasan. Desain outlet Nasi Goreng Master dibuat berbeda dari usaha nasi goreng kaki lima pada umumnya.

Fauzi menuturkan, pilihan desain tersebut sempat mendapat komentar dari teman dan kerabat. Namun, dia tetap mempertahankan konsep yang diyakini bisa menjadi pembeda usahanya.

”Perbedaan mungkin tidak selalu yang terbaik, tapi yang terbaik akan selalu berbeda,” ucapnya.

Advertisement Dia menerangkan, nama Master dipilih karena dinilai mudah diingat oleh berbagai kalangan, mulai remaja hingga orang tua. Nama itu sekaligus disematkan pada menu andalan mereka. Yakni, Nasi Goreng Master, yang menjadi salah satu produk paling diminati pelanggan.

Dalam mengembangkan usahanya, Fauzi menyasar anak muda sebagai konsumen utama. Menurut dia, kelompok tersebut memiliki jaringan pertemanan yang luas sehingga berpotensi menjadi sarana promosi dari mulut ke mulut.Dia menilai, satu pelanggan yang merekomendasikan produk kepada teman atau kelompok tongkrongannya bisa memberikan dampak besar terhadap pemasaran.

Media sosial juga menjadi salah satu strategi pemasaran yang digunakan hingga saat ini. Selain itu, Nasi Goreng Master menyediakan layanan pesan antar untuk memudahkan pelanggan yang ingin memesan.

TUA-MUDA SUKA: Suasana pengunjung saat membeli Nasi Goreng Master di pinggir jalan raya Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, Kamis (5/11) malam.

Fauzi menceritakan, saat ini usahanya dijalankan dua karyawan. Dia menyebut, perkembangan omzet menunjukkan tren positif meski peningkatannya belum signifikan. Secara umum, penjualan masih mampu memenuhi target.