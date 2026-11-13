Klasterku Hidupku BRI Bantu Petani Melon Bansari Perluas Pasar Nasional

TEMANGGUNG, RadarMadura.id – Petani melon premium di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mulai memperluas jangkauan pemasaran ke berbagai daerah. Perkembangan tersebut didukung penguatan jaringan usaha dan pendampingan melalui program Klasterku Hidupku dari BRI.

Klaster Usaha Melon Bansari mulai berkembang pada 2021 ketika sekelompok petani mengembangkan budi daya melon premium sebagai salah satu komoditas unggulan desa. Pada tahap awal, para petani lebih berfokus menghasilkan buah berkualitas, sebelum kemudian menghadapi tantangan dalam memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi hasil panen.

Salah satu penggerak Klaster Usaha Melon Bansari, Hendi Nur Seto, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses pasar sempat menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha kelompok. Kondisi tersebut mulai berubah setelah BRI hadir melalui program Klasterku Hidupku dengan memberikan pendampingan dan membuka kesempatan bagi petani mengikuti berbagai pameran serta kegiatan promosi.

Advertisement Melalui kegiatan tersebut, kelompok tani dapat memperluas jaringan usaha dan membangun komunikasi dengan calon pembeli. Kesempatan itu juga membuka jalan bagi kelompok untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah pelaku usaha berskala nasional.

“Tantangan terbesar kami waktu itu bukan lagi bagaimana menghasilkan melon yang bagus, tetapi bagaimana mencari pasar yang tepat. Apalagi melon yang kami tanam merupakan melon premium, sehingga kualitas dan kepastian pembelinya harus benar-benar dijaga. Melalui program Klasterku Hidupku BRI, kami mendapat kesempatan mengikuti berbagai pameran dan kegiatan yang mempertemukan kami dengan banyak calon pembeli. Kalau sebelumnya pasar kami hanya terbatas di Temanggung, sekarang kami sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan pembeli-pembeli nasional. Ini menjadi perkembangan yang sangat berarti bagi kelompok kami,” ungkap Hendi.

Advertisement Perluasan akses pasar tersebut tidak hanya meningkatkan jangkauan pemasaran, tetapi juga mengubah pola pengelolaan usaha petani. Jika sebelumnya kegiatan pertanian lebih berorientasi pada produksi dan penjualan hasil panen mengikuti harga pasar, kini petani mulai menyusun perencanaan usaha dengan mempertimbangkan kebutuhan pembeli sejak awal masa tanam.

Petani semakin memperhatikan standar kualitas, kesepakatan harga, kontinuitas pasokan, serta hubungan jangka panjang dengan mitra usaha. Perubahan pola pengelolaan tersebut turut mendorong perkembangan usaha kelompok yang tercermin dari peningkatan omzet dan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Dulu sebagian petani terbiasa menanam terlebih dahulu, kemudian menjual hasil panen mengikuti harga yang ada. Sekarang kami mulai memikirkan pasar sejak awal, mulai dari siapa pembelinya, kualitas seperti apa yang dibutuhkan, hingga bagaimana menjaga pasokan agar kerja sama bisa terus berjalan. Alhamdulillah, omzet kelompok juga terus meningkat. Bagi kami, pencapaian ini bukan sekadar soal penjualan melon, tetapi juga tentang bagaimana potensi yang ada di desa bisa dikelola menjadi peluang usaha yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” ujar Hendi.

Perkembangan Klaster Usaha Melon Bansari menjadi gambaran pentingnya pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga perluasan akses pasar. Pendekatan tersebut dapat membantu pelaku usaha desa mengembangkan bisnis secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, melalui program Klasterku Hidupku, BRI berupaya membangun ekosistem yang mempertemukan pelaku usaha dengan lebih banyak peluang untuk berkembang. Penguatan kapasitas usaha dan konektivitas pasar menjadi bagian penting dalam mendorong daya saing kelompok usaha berbasis potensi lokal.