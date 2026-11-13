NPL BRI Membaik Jadi 2,85 Persen, Pengelolaan Risiko Diperkuat

JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menjaga kualitas pertumbuhan bisnis melalui penguatan pengelolaan risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan pembiayaan bagi ekonomi kerakyatan dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti menyampaikan, hingga akhir September 2026, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) BRI tercatat sebesar 2,85 persen. Angka tersebut membaik dibandingkan September 2025 sebesar 3,1 persen dan Juni 2026 sebesar 2,9 persen.

“Pengelolaan kualitas aset tetap menjadi bagian dari strategi prioritas kami, agar ekspansi kredit dapat menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa disiplin dalam pengelolaan risiko merupakan fondasi utama untuk menjaga ketahanan bisnis BRI dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ety dalam konferensi pers kinerja keuangan BRI Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin (9/11). Menurutnya, BRI secara konsisten memperkuat kualitas penyaluran kredit melalui strategi selective growth, peningkatan early warning system, serta optimalisasi proses collection dan recovery.

Sejalan dengan perbaikan kualitas kredit, biaya risiko kredit atau Cost of Credit (CoC) BRI turun menjadi 2,8 persen pada September 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 3,2 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, atau membaik 41 basis poin secara tahunan.

Advertisement Penurunan CoC tersebut mencerminkan semakin terkendalinya risiko kredit sekaligus mendukung efisiensi biaya risiko perseroan. Dengan demikian, BRI dapat menjaga kualitas pertumbuhan bisnis di tengah ekspansi penyaluran pembiayaan.

Di tengah perbaikan tersebut, BRI tetap menjaga kecukupan pencadangan untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah. Rasio NPL Coverage tercatat sebesar 184,3 persen, meningkat dibandingkan 183,1 persen pada September 2025.

Peningkatan rasio tersebut mencerminkan upaya BRI mempertahankan pencadangan yang memadai terhadap potensi risiko kredit. Langkah ini menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga ketahanan kualitas aset.

Disiplin dalam pengelolaan risiko turut memberikan ruang bagi BRI untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis secara sehat. Hingga akhir September 2026, total aset konsolidasian BRI mencapai Rp2.338 triliun atau tumbuh 10,1 persen secara tahunan.

Dari sisi intermediasi, kredit dan pembiayaan BRI meningkat 14,5 persen menjadi Rp1.647 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 13,26 persen.