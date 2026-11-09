ShopeeFood Hadirkan Promo Spesial Sepanjang November Lewat Kampanye 11.11 Big Deals

JAKARTA, RadarMadura.id – Promo tanggal kembar kembali meramaikan November 2026. Melalui kampanye ShopeeFood 11.11 Big Deals, pelanggan bisa menikmati beragam penawaran menarik, mulai dari menu seharga Rp500 hingga Rp 1, diskon, hingga gratis ongkir.

Pelanggan juga dapat memanfaatkan sejumlah fitur ShopeeFood, seperti Group Order, Live Stream, Pesanan Terjadwal, dan Pickup (Ambil Sendiri) untuk mempermudah pemesanan makanan. Rangkaian promo dan program spesial tersebut berlangsung sepanjang November hingga akhir bulan.

Head of Business Development ShopeeFood Rizkyandi Ramadan mengatakan, ShopeeFood terus berupaya menghadirkan pengalaman memesan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

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"Kami memahami kebutuhan pelanggan dalam menikmati kuliner terus berkembang. Melalui 11.11 Big Deals, kami menghadirkan beragam promo, mulai dari diskon, menu harga spesial, hingga gratis ongkir. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik melalui program ShopeeFood Mission," ungkap Rizkyandi melalui keterangan tertulis.

Berikut rangkaian promo ShopeeFood 11.11 Big Deals yang dapat dinikmati pelanggan hingga akhir November 2026:

Advertisement Promo Puncak 11.11: Menu Rp11 dan Diskon hingga 90 Persen

Khusus pada 11 November 2026, pelanggan dapat menikmati promo puncak dengan memesan berbagai menu pilihan mulai Rp11. Penawaran tersebut tersedia dari sejumlah merchant, di antaranya Ayam Goreng Bu Tumbar, Calf, Haus, Janji Jiwa, MOMOYO, Orins, Republic Kebab Premium, Spicy Si Paman, Sushi Me, Thai Tea, UENA, dan Uno Chicken.

Selain itu, pelanggan juga bisa menikmati diskon hingga 90 persen selama kuota masih tersedia.

Promo Jelang Puncak 11.11 Big Deals

Menjelang puncak kampanye, pada 1–10 November 2026, pelanggan dapat menikmati berbagai menu dengan harga mulai Rp500. Penawaran tersebut tersedia dengan kuota terbatas setiap hari.