Laba BRI Tumbuh 16,8 Persen, Kredit UMKM Capai Rp 1.250 Triliun

JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membukukan laba bersih Rp 48,2 triliun hingga Triwulan III 2026. Capaian tersebut tumbuh 16,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 41,2 triliun.

Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, BRI juga menjaga pertumbuhan bisnis, memperkuat fundamental keuangan, serta memperluas kontribusi terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perseroan turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah melalui peran intermediasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan kinerja tersebut dalam konferensi pers kinerja keuangan BRI Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin (9/11). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K., Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi, Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, serta Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti.

Advertisement “Pada kesempatan sebelumnya, kami menyampaikan bahwa kinerja BRI memasuki periode Growth is Back. Hari ini, capaian kinerja hingga September 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut terus berlanjut, dengan fundamental bisnis yang semakin kuat, efisiensi yang membaik, serta profitabilitas yang terus meningkat. Let’s Make it Last,” ujar Hery dalam Konferensi Pers Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin (9/11).

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Pertumbuhan tersebut ditopang ekspansi bisnis yang konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hingga akhir September 2026, total aset konsolidasian BRI mencapai sekitar Rp 2.338 triliun atau tumbuh 10,1 persen YoY.

Advertisement Dari sisi intermediasi, kredit dan pembiayaan BRI meningkat 14,5 persen YoY menjadi Rp 1.647 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi pembiayaan perseroan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI mempertahankan porsi pembiayaan sektor tersebut dalam portofolio kreditnya. Hingga akhir September 2026, kredit UMKM mencapai sekitar Rp1.250 triliun atau setara 75,9 persen dari total kredit BRI.

Selain memperkuat bisnis UMKM, BRI juga mengembangkan sumber pertumbuhan baru melalui segmen konsumer. Hingga akhir Triwulan III 2026, kredit konsumer mencapai Rp242,9 triliun atau tumbuh 9 persen YoY.

Pertumbuhan kredit konsumer tersebut antara lain ditopang BRI KPR yang meningkat 13,1 persen YoY dan BRI Multiguna sebesar 8,9 persen YoY. Sementara itu, BRI KKB mencatat pertumbuhan 302,8 persen YoY.

Dari sisi pendanaan, BRI terus memperkuat struktur likuiditas melalui peningkatan penghimpunan dana murah. Hingga akhir September 2026, dana pihak ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.651 triliun atau tumbuh 12 persen YoY.