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Ekonomi Bisnis

Klasterku Hidupku BRI Bantu Petani Alpukat Sumberejo Perluas Pasar

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Penulis: Hendriyanto
BERDAYA SAING : Petani alpukat mendapat pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kualitas produk pertanian.
BERDAYA SAING : Petani alpukat mendapat pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kualitas produk pertanian.

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TANGGAMUS, RadarMadura.id – Komoditas alpukat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi petani di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Potensi tersebut semakin berkembang ketika hasil panen mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan terserap dengan baik.

Petani di wilayah ini menghasilkan alpukat dengan kualitas yang diminati konsumen, terutama karena daging buahnya lembut dan kaya rasa. Namun, tantangan pemasaran masih muncul saat panen raya, ketika hasil kebun meningkat secara bersamaan dan petani membutuhkan lebih banyak pembeli.

Kondisi tersebut dipahami betul oleh Prayitno, salah satu penggerak kelompok tani alpukat di Sumberejo. Berangkat dari pengalaman sebagai petani, ia menyadari bahwa hasil panen yang telah dirawat berbulan-bulan membutuhkan jalur pemasaran yang jelas agar memiliki nilai ekonomi.

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“Saya berangkat dari petani, jadi paham betul tantangannya. Petani sudah menanam, merawat, lalu ketika panen yang dipikirkan berikutnya ya bagaimana hasil ini bisa terjual dengan baik. Karena itu kami coba berkembang bersama, merangkul petani di sekitar supaya hasil panennya bisa sama-sama kita pasarkan,” cerita Prayitno.

Prayitno kemudian berinisiatif menghimpun hasil panen dari sejumlah petani untuk dipasarkan ke pasar induk. Langkah yang awalnya berangkat dari kebutuhan pemasaran tersebut perlahan berkembang menjadi jaringan usaha bersama petani di sekitarnya.

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Dalam perjalanannya, Prayitno memahami bahwa kebutuhan petani tidak hanya muncul saat panen. Mereka juga membutuhkan dukungan modal agar kegiatan budi daya tetap berjalan hingga musim berikutnya.

“Kalau ada petani yang butuh modal, kadang kami bantu. Karena kalau petaninya bisa terus jalan, hasilnya juga bisa terus kami pasarkan bersama. Jadi memang kami tumbuhnya dari lingkungan sendiri,” lanjutnya.

Pola kerja sama tersebut membuat usaha alpukat di Sumberejo berkembang dengan prinsip saling mendukung. Petani dapat berfokus merawat kebun dan menjaga kualitas buah, sementara Prayitno bersama jaringan usahanya membangun akses pemasaran agar hasil panen lebih mudah terserap.

Prayitno pun terus mencari peluang untuk memperluas jaringan penjualan. Baginya, semakin banyak pembeli yang dapat dijangkau, semakin besar pula peluang hasil panen terserap dan modal usaha kembali berputar.

Bersama kelompok tani di wilayahnya, Prayitno kemudian terhubung dengan program Klasterku Hidupku dari BRI. Kerja sama tersebut bermula ketika BRI melakukan survei kepada kelompok tani dan membuka peluang pengembangan usaha bersama.

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Editor : Hendriyanto
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