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Ekonomi Bisnis

Sukses Jalankan Bisnis Ayam Petelur, Buka Lapangan Kerja bagi Pemuda Desa

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Penulis: Amin Bashiri
BERDIALOG: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto berdialog dengan Banit Uji Praktik SIM Satlantas Polres Sampang Brigpol Moh. Ali Fachtony saat berkunjung ke kandang ayam petelur di Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Sampang.
BERDIALOG: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto berdialog dengan Banit Uji Praktik SIM Satlantas Polres Sampang Brigpol Moh. Ali Fachtony saat berkunjung ke kandang ayam petelur di Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Sampang.

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SAMPANG, RadarMadura.id – Memiliki pekerjaan sampingan bukan sekadar menjadi sumber tambahan penghasilan.

Lebih dari itu, usaha tersebut bisa membuka peluang kerja bagi orang lain. 

Hal itulah yang dilakukan Brigpol Moh. Ali Fachtony melalui bisnis ayam petelur yang dirintis sejak awal 2025.

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Kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Brigpol Moh. Ali Fachtony mengatakan, saat ini dirinya bertugas sebagai Banit Uji Praktik SIM Satlantas Polres Sampang.

Di sela kesibukan menjalankan tugas sebagai anggota Polri, dia tetap menyempatkan diri mengembangkan usaha ayam petelur.

”Sejak awal 2025, saya merintis usaha sampingan,” ungkapnya.

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Usaha tersebut bermula dari keinginannya membantu teman dekatnya, Faizal Akbar, 25, yang belum memiliki pekerjaan. Ali menganggap Faizal seperti saudara sendiri.

Saat berbincang, keduanya membahas peluang usaha agar temannya itu bisa memperoleh penghasilan.

”Sehingga, saya berencana merintis usaha dan dia yang mengerjakannya,” katanya.

Awalnya, Ali merintis usaha dengan memelihara sepasang sapi. Kedua sapi tersebut dibeli dengan total harga Rp 19 juta.

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Editor : Amin Bashiri
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