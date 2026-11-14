Gibran Mundur: Ketika Kekuasaan, Ambisi, dan Permainan Politik Bertemu

Oleh: M. Latif*

Anak Muda dalam Pusaran Kekuasaan

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi peristiwa politik yang patut direnungkan. Peristiwa ini bukan sekadar tentang berakhirnya perjalanan seorang pejabat negara sebelum masa jabatannya selesai, tetapi juga membuka ruang untuk melihat bagaimana kekuasaan, hukum, kepentingan, dan ambisi politik saling berkelindan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada pimpinan MPR menjadi babak baru dari perjalanan politik yang sejak awal tidak pernah sepenuhnya terlepas dari kontroversi. Untuk memahami peristiwa ini secara utuh, kita perlu melihat kembali perjalanan politik Gibran sejak pencalonannya pada Pemilu 2024.

Advertisement Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah usia Gibran. Ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, usianya baru 36 tahun. Ia menjadi salah satu figur termuda yang pernah menduduki posisi calon wakil presiden di Indonesia. Kehadiran anak muda dalam kepemimpinan nasional sebenarnya bukan sesuatu yang keliru. Regenerasi kepemimpinan merupakan kebutuhan demokrasi. Anak muda memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan memperoleh kesempatan memimpin sepanjang memenuhi ketentuan konstitusi.

Namun, perjalanan Gibran menuju pencalonan wakil presiden tidak berlangsung tanpa kontroversi. Polemik bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, sepanjang calon tersebut pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden, mengingat saat itu ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Secara hukum, putusan tersebut berlaku dan menjadi dasar perubahan ketentuan pencalonan. Namun, proses pengambilan keputusan dan persoalan etik yang menyertainya menimbulkan perdebatan serius di tengah masyarakat, terutama mengenai independensi lembaga peradilan dan potensi konflik kepentingan. Sejak saat itu, perjalanan politik Gibran tidak pernah benar-benar terlepas dari kontroversi.

Advertisement Ketika Regulasi dan Dokumen Pendidikan Menjadi Persoalan Politik

Kontroversi berikutnya berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran, khususnya dokumen pendidikan yang diperoleh dari luar negeri. Dalam perjalanan pendidikannya, Gibran pernah menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di UTS Insearch, Sydney, Australia. Dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari polemik tersebut antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024, Gibran menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan (Suket) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 sebagai dokumen terkait persyaratan pendidikan SMA atau sederajat.

Persoalan ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ada ketentuan yang menarik untuk diperhatikan, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf m dan ayat (3). Pasal 18 ayat (1) huruf m mengatur kewajiban menyampaikan bukti kelulusan berupa ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Sementara itu, Pasal 18 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap kewajiban melampirkan bukti kelulusan SMA bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam membaca persoalan pendidikan Gibran. Artinya, regulasi KPU memang mengakomodasi kondisi tertentu bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Namun, keberadaan ketentuan pengecualian tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mengenai keabsahan dokumen penyetaraan yang digunakan Gibran. Polemik semakin berkembang ketika dasar penerbitan Suket tersebut dipersoalkan melalui proses hukum.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA. MK juga menjelaskan bahwa certificate of attendance dan dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Meskipun demikian, MK menyatakan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.