IHSG Tidak Cukup Dijaga, Pasar Modal Indonesia Harus Dibangun Lebih Kompetitif

OLEH: Assoc. Prof. Dr. H. Eric Hermawan, SH., MH., MT., MM*

PASAR modal Indonesia sedang menghadapi ujian penting. Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), perubahan persepsi investor global, serta berbagai persoalan transparansi dan tata kelola menunjukkan bahwa tantangan pasar modal kita tidak semata-mata berkaitan dengan naik turunnya harga saham. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun pasar yang dipercaya, memiliki kedalaman, likuiditas, dan daya saing internasional.

Kita perlu mengubah cara pandang. IHSG tidak cukup dijaga agar tidak turun. Pasar modal Indonesia harus dibangun agar layak mendapatkan kepercayaan dan valuasi yang lebih tinggi.

Advertisement Dalam konteks ini, gagasan Building a Market That Deserves a Larger Weight melalui strategi delapan mesin penggerak atau 8 Engines menawarkan arah reformasi yang menarik. Intinya, Indonesia harus beralih dari strategi mempertahankan pasar menjadi strategi mengembangkan pasar.

Pertama, memperbesar kualitas dan pasokan emiten. Indonesia memiliki banyak perusahaan besar, termasuk perusahaan strategis di sektor energi, pertambangan, infrastruktur, dan industri. Namun, belum seluruh potensi ekonomi tersebut tercermin dalam pasar modal. Mendorong perusahaan berkualitas masuk bursa dapat memperbesar kapitalisasi pasar sekaligus memperluas pilihan investasi.

Gagasan membawa perusahaan besar dan strategis seperti Freeport, Pertamina, dan PLN ke pasar modal patut dikaji secara serius. Namun, pencatatan saham bukan sekadar mengejar tambahan kapitalisasi. Transparansi, valuasi yang wajar, perlindungan kepentingan negara, dan tata kelola harus menjadi prasyarat utama.

Advertisement Kedua, memperkuat likuiditas. Pasar yang besar belum tentu menarik apabila transaksi tidak likuid dan selisih harga beli-jual terlalu lebar. Usulan fasilitas pembiayaan Rp5–10 triliun melalui PEI serta pengembangan market maker dapat menjadi instrumen untuk memperkuat likuiditas. Tetapi harus ada pengamanan ketat agar fasilitas tersebut tidak berubah menjadi pembiayaan spekulatif atau sarana menopang harga saham tertentu.

Ketiga, memulihkan kepercayaan investor. Inilah pekerjaan paling mendesak. Investor membutuhkan kepastian bahwa informasi kepemilikan saham dapat diverifikasi, transaksi berlangsung secara adil, dan praktik manipulasi pasar ditindak secara konsisten. Transparansi beneficial ownership, kualitas free float, pengawasan transaksi terkoordinasi, serta perlindungan investor minoritas harus menjadi agenda prioritas.

Dalam pasar modal modern, kepercayaan bukan slogan komunikasi. Kepercayaan merupakan aset ekonomi yang menentukan biaya modal dan keputusan investasi.

Keempat, menjadikan akses investasi lebih mudah dan transparan. Indonesia perlu membangun IDX Investment Gateway, yakni satu pintu layanan informasi dan penyelesaian hambatan bagi investor global. Proses pembukaan rekening, kustodian, perdagangan, penyelesaian transaksi, perpajakan, hingga validasi kepemilikan perlu disajikan secara jelas dan terintegrasi.