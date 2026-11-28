BANGKALAN, RadarMadura.id – Api yang menyembur dari sumur bor warga di Dusun Timur Leke, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Bangkalan, masih berlangsung hingga Jumat (27/11). Fenomena itu memancing perhatian dari berbagai lembaga.

Tim dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur memantau titik semburan api Jumat (27/11).

Pemantauan juga dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Medco Corporindo Indonesia, dan perwakilan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

Advertisement Peninjauan tersebut dilakukan untuk menganalisis penyebab munculnya api. Juga mengantisipasi potensi bahaya di sekitar lokasi.

Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far menyampaikan, penanganan awal difokuskan pada pemeriksaan sumber semburan dan mitigasi risiko kebencanaan.

Advertisement Sebab, kandungan gas yang keluar dari sumur tersebut belum diketahui secara pasti.

Fauzan mengaku khawatir jika semburan air berhenti, tetapi gas masih keluar dari lubang bor.

Kondisi itu berpotensi menimbulkan bahaya apabila gas yang muncul mengandung zat beracun.

Pemkab berencana kembali mengirim surat kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas agar penanganan dilakukan lebih lanjut.

”Kami tidak tahu gas apa yang keluar. Menurut tim SKK Migas, sepanjang masih muncul air, ini masih aman. Tapi ketika nanti apinya mati, kami khawatir gasnya muncul dan ada racunnya. Ini yang harus diantisipasi,” ujarnya Jumat (27/11).