TURUN LANGSUNG: Bupati Bangkalan Lukman Hakim memantau semburan api dari sumur bor warga di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kamis (26/11) malam.

BANGKALAN, RadarMadura.id – Bupati Bangkalan Lukman Hakim meninjau lokasi sumur bor milik warga yang menyemburkan api di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Bangkalan, Kamis (26/11) malam. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Orang nomor satu di Bangkalan itu juga mengoordinasikan langkah penanganan bersama instansi terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam kekhawatiran masyarakat menyikapi fenomena alam yang tidak biasa tersebut.

Advertisement "Pemerintah terus berkoordinasi dengan instansi dan pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta menentukan langkah yang tepat dan minim risiko," ujarnya.

Lukman meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik menyikapi semburan api dari sumur bor tersebut. Namun, dia mengimbau warga agar tidak beraktivitas maupun mendekati lokasi semburan demi keselamatan bersama.

"Masalah ini telah dikoordinasikan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan TNI-Polri," katanya.

Advertisement Selain melakukan pengamanan di lokasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan juga menggandeng lembaga teknis dan ahli geologi untuk merespons kejadian tersebut. Langkah itu diperlukan guna menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman.

"Kami pastikan pemerintah daerah hadir dan mengawal penanganan kejadian ini hingga tuntas serta aman bagi masyarakat," sambung mantan Kepala Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, tersebut.