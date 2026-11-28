BANGKALAN, RadarMadura.id – Bupati Bangkalan Lukman Hakim melantik Muawanah sebagai Kepala Desa (Kades) Katol Timur, Kecamatan Kokop, kemarin (27/11). Pengambilan sumpah dan janji jabatan Kades Pengganti Antarwaktu (PAW) tersebut berlangsung di Pendopo Agung.

Lukman berharap kepala desa yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, harus memahami karakteristik desa yang dipimpin, mulai dari kondisi sosial masyarakat hingga potensi desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

”Dengan memahami potensi desa, kades dapat melahirkan kebijakan revolusioner yang dapat berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Advertisement Menurut dia, kepala desa merupakan jabatan strategis karena bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kades yang baru dilantik diharapkan mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Pemerintah kabupaten dan desa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Lukman juga meminta kades yang baru dilantik segera menjalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Mulai perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda.

Advertisement ”Sehingga semuanya bisa saling mendukung dalam mewujudkan kemajuan desa,” katanya.

Dia menambahkan, kepala desa yang dilantik secara otomatis menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Karena itu, harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpin serta menjalankan Panca Prasetya Korpri dalam pengabdian kepada masyarakat.

”Kami berpesan optimalkan pelayanan tanpa membeda-bedakan masyarakat yang dipimpinnya,” pesannya. (jup/han)