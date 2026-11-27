BANGKALAN, RadarMadura.id – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan 2027 telah ditetapkan. Besarannya, Rp 2.750.725. Angka tersebut hanya naik Rp 200.451 dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 2.550.274.

Advertisement Penetapan UMK 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/778/013/2026 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2027. Keputusan itu ditandatangani Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak pada Rabu (25/11).

Angka harus menjadi acuan pengupahan bagi pekerja di seluruh Jawa Timur mulai awal 2027 mendatangan. Penetapan UMK itu juga mengakhiri tahapan penentuan upah minimum kabupaten/kota di seluruh Kabupaten dan Kota di Jatim.

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Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menyampaikan, besasaran UMK Bangkalan berada di urutan ke-26 dari 38 kabupaten/kota di Jatim.

Nilai itu ersebut masih berada di bawah sejumlah daerah di kawasan industri, seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan.