TANJUNGBUMI, RadarMadura.id – Petani di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjungbumi, mulai memasuki musim tanam. Dari penaburan benih hingga panen, budi daya membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Biaya produksi yang dikeluarkan petani bisa mencapai Rp 3 juta.

Jawi, 60, mengatakan, tahap awal penanaman padi dilakukan dengan menabur benih menggunakan mesin traktor. Setelah berumur sekitar 25 hari, benih yang telah tumbuh dicabut untuk kemudian ditanam kembali di lahan yang sudah digenangi air.

Biaya produksi yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Terlebih, lahan yang digarap bukan milik sendiri. Petani menerapkan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Hasil panen nantinya dibagi dua setelah melalui proses budi daya selama sekitar empat bulan.

Advertisement Jawi mengaku mendapat bantuan benih melalui kelompok tani 10 kilogram dengan biaya penebusan Rp 10 ribu. Selain itu, kebutuhan pupuk juga menjadi bagian dari persiapan musim tanam.

Jawi mengaku sudah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e- RDKK). Dia telah menerima delapan sak pupuk bersubsidi. Yakni, terdiri atas Urea dan NPK Phonska. Masing-masing sak ditebus seharga Rp 95 ribu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Bangkalan CHK Karyadinata mengakui adanya bantuan benih bagi petani. Namun, benih yang disalurkan pemerintah tidak dipungut biaya.

Advertisement Jika petani mengeluarkan Rp 10 ribu, kemungkinan uang tersebut merupakan iuran kas kelompok tani, bukan biaya pembelian benih dari pemerintah. Sebab, harga benih sebanyak 10 kilogram di pasaran bisa mencapai Rp 250 ribu.