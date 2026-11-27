KAMAL, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan kometmennya dalam mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat. Yakni, dengan memassifkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan kembaga pendidikan.

Salah satunya CKG di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), kemarin (26/11). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan dan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) tersebut dipantau langsung Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far.

Orang nomor dua di Bangkalan itu menyatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tenaga medis dari dinkes Bangkalan dan RSUD Syamrabu. Kehadiran layanan kesehatan ini menjadi salah satu upaya pemkab dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Advertisement Fauzan menyatakan, CKG merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan secara dini. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya.

Dengan begitu, potensi gangguan kesehatan dapat dideteksi lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan medis. ”Pemkab akan terus berupaya memperkuat pelayanan kesehatan, baik secara preventif maupun promotif dengan menghadirkan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat,” katanya.

Mantan ketua KPU Bangkalan itu mengungkapkan, upaya meningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan faskes. Namun juga harus diperkuat dengan berbagai langkah-langkah strategis, seperti pemeriksaan secara berkala.

Advertisement Pemkab Bangkalan berharap sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi semakin kuat dalam mendukung meningkatkan kualitas kesehatan. Fauzan juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah nyata menjaga kesehatan dan membangun kesadaran akan pentingnya deteksi dini.

”Artinya, pemeriksaan kesehatan itu tidak harus menunggu sakit. Dengan pemeriksaan rutin, resiko buruk penyakit dapat diminimalisir,” katanya.