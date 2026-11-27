BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengajak Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) untuk terus menjadi mitra stratgis.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung Bupati Bangkalan Lukman Hakim saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Basnaz di Pendopo Agung Kemarin.

Orang nomor satu di Bangkalan berharap rakorda yang dilaksanakan basnaz bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, kondosilidasi dan merumuskan langkah strategis agar program yang dilahirkan di 2027 makin efektif. Sehingga zakat yang disalurkan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Advertisement Zakat yang disalurkan Basnaz Bangkalan menjadi salah satu kekuatan besar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. ”Maka kami berharap baznas terus menjadi menjadi mitra strategis pemerintah,” ujarnya.

Lukman menyampaikan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama kedepannya. Yakni, optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan sedekah. Sehingga jangkauan dan manfaat dari penyaluran yang dilakukan basnaz bisa terus meluas.

”Maka kami berhara edukasi dan sosialisasi tentang kesadaran masyarakat, dunia usaha, pegawai negeri sipil dalam membayarkan zakat terus dimassifkan kedepannya,” imbuhnya.

Advertisement Mantan Kades Katol Barat Kecamatan Geger itu mengapresiasi penyaluran zakat, infak dan sedakah yang selama ini dilakukan basnaz. Sebab, jenisnya tidak berorientasi pada hal-hal yang bersifat komsumtif.