BANGKALAN, RadarMadura.id – Aduan dugaan penipuan berkedok keyakinan yang diadukan oleh korban berinisial IH hingga saat ini masih berkutat di penyelidikan.

Aduan yang disampaikan ke Mapolres Bangkalan pada Senin (2/11) itu baru memeriksa satu orang saksi.

Kuasa hukum korban, Iing Sholihin Firmansyah, menjelaskan, kasus dugaan penipuan berkedok keyakinan yang diadukan ke Satreskrim Polres Bangkalan itu terus bergulir, hanya saja masih dalam tahap penyelidikan.

Advertisement Penyidik sudah memeriksa satu orang saksi berinisial HM beberapa waktu lalu.

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”Aduan yang kami layangkan terus berlanjut, hanya saja masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Advertisement Iing menambahkan, kliennya masih dijadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan sebab yang bersangkutan masih berada di luar pulau, belum bisa diperiksa dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap kliennya belum bisa dilakukan.

”Kalau klien kami sudah ada di Bangkalan, akan kami sampaikan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan,” tuturnya.

Untuk aduan tersebut, pihaknya sudah mengajukan satu orang saksi dan sudah diperiksa oleh penyidik.

Saksi yang dihadirkan tersebut adalah rekan IH yang juga menjadi korban dari penipuan berkedok keyakinan dengan terlapor berinisial FF.