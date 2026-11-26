BANGKALAN, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan melaksanakan evaluasi tahunan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jalan HOS. Cokroaminito, Bangkalan kemarin (25/11). Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan wakilnya Moch. Fauzan Ja’far.

Lukman menyatakan, CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang mulai diluncurkan pada awal 2025. Kendati demikian, pelaksanaan program CKG di Kabupaten Bangkalan cukup baik.

Indikasinya, capaian program tersebut mampu melampai target nasional 46 persen. Sebab, capaian CKG Bangkalan tembus 46,24 persen. ”Capain-capaian positif yang mampu diraih tahun ini, kami minta untuk dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan,” katanya.

Advertisement Meski begitu, evaluasi berkala dari kebijakan tersebut tetap perlu dilakukan. Tujuannya, untuk memastikan kebijakan terlaksana semkain baik. Serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan agar program tersebut kedepannya lebih optimal.

”Dari evaluasi ini kami beharap pelaksanaan kedepannya CKG makin efektif,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bangkalan itu mendorong, jangkauan pelaksanaan CKG kedepannya harus semakin meluas. Sehingga dampak positif dari program tersebut semakin dirasakan seluruh masyarakat Bangkalan.

Advertisement ”Manfaat program CKG ini sangat luar biasa, karena dapat menjadi sarana dalam mendeteksi penyakit sejak dini,” katanya.

Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk peningkatan efektivitas program CKG. Antara lain, dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan harus mengoptimalkan peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat.

”Melalui evaluasi ini kami berharap CKG kedepannya semakin efektif, merata, dan berkualitas,” tandasnya.

Sementara Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja'far menyatakan, CKG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi layanan dasar. Yakni, melalui pengecekan kesehatan secara berkala.