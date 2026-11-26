TRAGAH, RadarMadura.id – Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Desa Masaran, Kecamatan Tragah telah dioperasikan. Namun fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan tersebut belum sepenuhnya berfungsi secara maksimal. Khusunya, mengenai proses pencacahan dan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang.

Plt Kepala DLH Bangkalan Achmad Siddiq menyatakan pengolahan sampah di TPST masih berfokus pada pencacahan dan pemilahan jenis-jenis sampah plastik. Salah satu pekerjaan rumah yang harus diatasi dalam pengoprasian fasilitas tersebut adalah pencacahan samapah plastik.

Siddik mengungkapkan, terdapat beberapa pihak ketiga tertarik membeli hasil pencacahan sampah plastik di TPST Masaran. Salah satunya, perusahaan asal Kabupaten Sidoarjo.

Advertisement Nantinya pihak ketiga yang memberikan pembinaan secara langsung agar proses pemilahan sampah plastik tidak asal-asalan. ”Bahkan kedepan Bupati akan memberikan rewards kepada pemilah sampah paling rajin,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Bangkalan Takdir Mukjizat menyatakan, TPST yang dioperasikan DLH tidak sesuai target awal yang dicanangkan. Selain itu, hasil olahannya yang diproyeksikan menjadi bio solar belum terlaksana.