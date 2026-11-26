BANGKALAN, RadarMadura.id – Dinamika perseteruan antara Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Akhmad Sudaryanto dengan perangkatnya menuai sorotan dari wakil rakyat. Dewan meminta kepala desa setempat segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang mencuat secara kekeluargaan.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi mengungkapkan, perseteruan yang terjadi Desa Pesanggrahan bukan persoalan baru. Perwakilan warga sempat mengadukan persoalan yang terjadi di desanya ke internalnya.

”Mereka melaporkan hal-hal yang menurut mereka melanggar sumpah jabatan dan tidak sesuai aturan perundang-undangan,” terangnya.

Advertisement Pihaknya sudah memberikan saran agar warga menempuh jalur hukum apabila memang ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum. Namun, setelah pertemuan itu tidak tindak tindak lanjut yang jelas.

”Waktu itu saya sampaikan, silakan kalau memang terjadi pelanggaran hukum, laporkan saja ke Polres,” sambungnya.

Politikus Partai Demokrat tersebut mengaku heran dengan kondisi di Desa Pesanggrahan yang tak kunjung usai. Padahal kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk merangkul warganya.

Advertisement ”Apa susahnya seorang kepala desa melakukan musyawarah bersama masyarakatnya. Masalah Pesanggrahan ini gaungnya ramai di media sosial,” tambahnya.

Rosi menegaskan Pemkab Bangkalan juga tidak boleh tutup mata terhadap persoalan tersebut. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan serta pihak kecamatan, upaya pembinaan dan mediasi sebenarnya sudah diupayakan.

”Sebenarnya DPMD maupun camat ini bukan acuh. Tapi memang tidak ada iktikad baik dari Kades,” ucapnya.

Oleh karena itu pihaknya meminta semua pihak menahan diri dan kembali fokus pada tujuan utama membangun desa. Pemerintah desa dan warga dinilai akan sia-sia jika terus terjebak dalam konflik berkepanjangan tanpa titik temu tersebut.

”Masih banyak yang harus dilakukan kepala desa dan masyarakat untuk membangun desanya menjadi lebih baik, daripada harus berpolemik tiap hari seperti ini tanpa ada penyelesaian,” tandasnya.