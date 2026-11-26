BANGKALAN, RadarMadura.id – Pembuangan limbah program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditemukan di Jalan Kinibalu, Bangkalan kemarin (25/11). Temuan tersebut berpotensi mencemari lingkungan sehingga perlu mendapat perhatian serius.

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) DLH Bangkalan Kuspriyanto Suparman menyayangkan adanya pembuangan limbah dapur MBG sembarangan. Apalagi, lokasi pembuangan merupakan lahan milik perseorangan, bukan tempat yang diperuntukkan sebagai pembuangan sampah.

Advertisement ”Kami kembali mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kinibalu terdapat pembuangan sampah MBG. Ini bukan sampah organik dan nonorganik,” ujarnya kemarin.

Kuspriyanto mengingatkan agar pengelola dapur MBG tidak membuang sampah sembarangan. ”Janganlah membuang sampah sembarangan, apalagi MBG. Apalagi di sini lahan perseorangan, bukan tempat sampah. Ini perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait dan penegak hukum,” tegasnya.

Dia menilai, pembuangan limbah sembarangan bisa berdampak pada lingkungan. Pengelolaan limbah semestinya dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan bagi masyarakat sekitar.

Advertisement Dalam regulasi lingkungan hidup, pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya. Yakni sebagaimana diatur dalam Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026.