GEGER, RadarMadura.id – Puskesmas Geger meluncurkan terobosan baru dalam rangka mempercepat pengentasan stunting. Yakni, inovasi Gerakan Melesat Atasi Stunting. Launching inovasi tersebut dihadiri langsung Bupati Bangkalan Lukman Hakim, kemarin (24/11).

Kepala Puskesmas Geger Slamet Fitriady menyatakan, peluncuran inovasi baru tersebut digelar bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya. Seperti, pemeriksaan kesehatan gratis, seminar pola asuh kepada keluarga stunting, pemantauan dan pertumbuhan anak stunting.

Puskesmas Geger telah menyiapkan aplikasi khusus yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan adanya anak stunting. ”Saat menerima laporan, akan dilanjutkan dengan analisis, selanjutnya kami akan melakukan kunjungan rumah bersama forkopimcam. Target kami di wilayah Kecamatan Geger zero stunting,” katanya.

Advertisement Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan, inovasi yang diluncurkan diharapkan dapat berdampak positif terhadap pengentasan stunting di Kota Salak. Sehingga semakin terarah dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

”Khususnya bagi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bangkalan itu mengungkapkan, pengentasan stunting bukan tugas puskesmas dan lembaga kesehatan lainnya. Tetapi dibutuhkan keterlibatan lintas sektor. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi sinegeritas Puskesmas Geger dengan berbagai stakeholder di wilayah kerjanya.

Advertisement ”Mulai dari kader kesehatan, forkopimcam hingga tokoh masyarakat di wilayah desa,” imbuhnya.

Lukman mengajak seluruk pihak saling berperan aktif dalam memperkuat pengentasan stunting di Kota Salak. Salah satunya dengan aktif memberikan edukasi tentang pola asuh dan kembang anak. Sehingga potensi adanya kasus stunting baru bisa terminimalisir.