TANAH MERAH, RadarMadura.id - Aktivitas pengurukan di atas lahan yang saat ini tengah menjadi objek penyidikan Satreskrim Polres Bangkalan menuai sorotan. Meski telah dilakukan penetapan tersangka, tapi proses pengurukan di lokasi diduga masih terus berlangsung.

Kuasa hukum pelapor, Hendrayanto, mengatakan, pihaknya menerima laporan dari kliennya terkait masih beroperasinya aktivitas pengurukan di lahan

yang terletak di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, tersebut. Ironisnya, lahan yang diuruk itu disebut-sebut berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), sementara material urukan yang digunakan diduga berasal dari aktivitas tambang galian C ilegal.

Advertisement “Pagi ini kami memperoleh laporan dari klien bahwa lahan yang sedang menjadi objek penyidikan Satreskrim Polres Bangkalan sampai saat ini masih terus diuruk. Padahal, polisi sudah menetapkan tersangka atas laporan klien kami tersebut,” sesalnya.

Menurut Hendrayanto, informasi beserta bukti-bukti mengenai aktivitas pengurukan menggunakan material yang diduga dari galian C ilegal tersebut sebenarnya sudah berulang kali diserahkan kepada penyidik. Laporan itu bahkan diteruskan secara langsung kepada Kasatreskrim maupun Kanit yang menangani perkara tersebut.

“Sudah sering saya sampaikan kepada penyidik, tapi tidak digubris,” imbuhnya. Namun, hingga kini belum ada respons maupun tindakan tegas di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di pihak pelapor terkait keseriusan aparat dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan.

Advertisement “Sudah kami teruskan secara langsung dengan bukti-bukti konkret, namun sampai saat ini tidak ada respons. Seolah-olah Polres Bangkalan tidak berdaya menindak adanya pengurukan yang diduga menggunakan tanah galian C ilegal ini,” tuturnya.

Hendrayanto menilai, aktivitas pengurukan yang tetap berjalan di atas lahan berstatus LSD tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana baru di luar perkara pokok yang sebelumnya telah dilaporkan. Karena itu, ia mendesak penyidik agar polisi tidak tinggal diam dan segera melakukan pengembangan perkara.

“Penyidik seharusnya dapat mengembangkan laporan tersebut dan memproses dugaan pengurukan lahan LSD dengan menggunakan material yang diduga dari galian C ilegal,” tandasnya.