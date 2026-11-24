BANGKALAN, RadarMadura.id – Di atas trotoar Jalan Soekarno-Hatta, Bangkalan, Suliyanto menghabiskan hari-harinya dengan jarum di tangannya. Serta, benang dan lem untuk menambal sepatu maupun sandal pelanggannya.

Usianya kini 52 tahun. Delapan tahun merantau di Madura, dia menjalani berbagai pekerjaan sebelum akhirnya menetap sebagai tukang sol.

Advertisement Awalnya, Suliyanto berjualan mainan anak. Namun, pekerjaan itu tak bertahan. Kemudian, dia mencoba membuka jasa penjahitan sepatu dan sandal, pekerjaan yang kini menjadi tumpuan hidupnya.

Keterampilan itu tidak didapat dari bangku pelatihan. Suliyanto belajar dari seorang teman sesama perantau asal Lamongan bernama Yen.

Advertisement Saat itu, temannya menawarkan untuk mengajari menjahit dan memperbaiki sepatu.

Tawaran tersebut menjadi awal perjalanan Suliyanto menekuni pekerjaan yang kini dijalani sekitar lima tahun terakhir.

”Awalnya saya belajar dari teman. Namanya Yen, orang Lamongan juga. Dia bilang, mau belajar jahit? Ayo saya ajari,” tuturnya.

Sejak itu, alat-alat sol sepatu menjadi teman sehari-hari Suliyanto. Dia mencari lokasi yang memungkinkan untuk mengais rezeki.

Pernah berjualan di trotoar depan Makam Pahlawan Bangkalan, tetapi tempat itu ditertibkan petugas satpol PP. Dia pun kembali mencari ruang di trotoar lain agar tetap bisa bekerja.

Pendapatannya tak selalu sama setiap hari. Rata-rata, dua hingga tiga pasang sandal atau sepatu yang diperbaiki.