BANGKALAN, RadarMadura.id – Puskesmas Geger meluncurkan terobosan baru dalam rangka mempercepat pengentasan stunting. Yakni, inovasi Gerakan Melesat Atasi Stunting.

Launching inovasi tersebut dihadiri langsung Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Selasa (24/11).

Kepala Puskesmas Geger Slamet Fitriady menyatakan, peluncuran inovasi baru tersebut digelar bersamaan dengan beberapa kegiatan lainnya.

Advertisement Seperti pemeriksaan kesehatan gratis, seminar pola asuh kepada keluarga stunting, pemantauan dan pertumbuhan anak stunting.

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Puskesmas Geger telah menyiapkan aplikasi khusus yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan adanya anak stunting.

Advertisement ”Saat menerima laporan, akan dilanjutkan dengan analisis, selanjutnya kami akan melakukan kunjungan rumah bersama forkopimcam. Target kami di wilayah Kecamatan Geger zero stunting,” katanya.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan, inovasi yang diluncurkan diharapkan dapat berdampak positif terhadap pengentasan stunting di Kota Salak.

Sehingga, semakin terarah dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

INTERVENSI ATASI STUNTING: Bupati Bangkalan Lukman Hakim memberikan PMT kepada keluarga balita di Puskesmas Geger, Selasa (24/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

”Khususnya bagi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bangkalan itu mengungkapkan, pengentasan stunting bukan hanya tugas puskesmas dan lembaga kesehatan lainnya. Tetapi, dibutuhkan keterlibatan lintas sektor.