BANGKALAN, RadarMadura.id – Petani yang belum terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi dalam aplikasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) 2026 diminta segera melapor.

Pemutakhiran data dibuka mulai Senin (23/11) hingga Jumat (27/11).

Pemutakhiran tersebut sebagaimana arahan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait percepatan swasembada pangan melalui pertanian modern atau ¹(PM-AAS) tahap kedua di 38 provinsi di Jatim.

Advertisement Program itu menargetkan pengembangan lahan hingga 1 juta hektare.

Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Bangkalan C. Henry Kusumas Karyadinata mengatakan, surat dari Kementan mengenai pembukaan pemutakhiran data baru diterima.

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Advertisement Karena itu, informasi tersebut mulai disosialisasikan kepada petani agar yang belum masuk dalam e-RDKK 2026 segera mengurus pendaftaran.

”Suratnya baru keluar dari Kementan. Kami sosialisasikan sambil lalu. Silakan petani yang masih belum terdaftar di e-RDKK 2026 menghubungi ketua kelompok tani (poktan) dan penyuluh pertanian setempat,” imbaunya Senin (23/11).

Pemutakhiran data itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025, khususnya Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 3.

Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi meliputi petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 hektare setiap musim tanam (MT).

Tim Kerja Penyuluh Pertanian Co Working Space (CWS) Kabupaten Bangkalan Herlina Endah Tyas menjelaskan, pemutakhiran e-RDKK dilakukan dalam empat termin selama setahun berdasar surat dari Kementan.