Pemerintah Pusat Buka Pemutakhiran E-RDKK, Petani Belum Terdata Diminta Segera Melapor
BANGKALAN, RadarMadura.id – Petani yang belum terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi dalam aplikasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) 2026 diminta segera melapor.
Pemutakhiran data dibuka mulai Senin (23/11) hingga Jumat (27/11).
Pemutakhiran tersebut sebagaimana arahan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait percepatan swasembada pangan melalui pertanian modern atau ¹(PM-AAS) tahap kedua di 38 provinsi di Jatim.
Program itu menargetkan pengembangan lahan hingga 1 juta hektare.
Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Bangkalan C. Henry Kusumas Karyadinata mengatakan, surat dari Kementan mengenai pembukaan pemutakhiran data baru diterima.
Karena itu, informasi tersebut mulai disosialisasikan kepada petani agar yang belum masuk dalam e-RDKK 2026 segera mengurus pendaftaran.
”Suratnya baru keluar dari Kementan. Kami sosialisasikan sambil lalu. Silakan petani yang masih belum terdaftar di e-RDKK 2026 menghubungi ketua kelompok tani (poktan) dan penyuluh pertanian setempat,” imbaunya Senin (23/11).
Pemutakhiran data itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025, khususnya Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 3.
Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi meliputi petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 hektare setiap musim tanam (MT).
Tim Kerja Penyuluh Pertanian Co Working Space (CWS) Kabupaten Bangkalan Herlina Endah Tyas menjelaskan, pemutakhiran e-RDKK dilakukan dalam empat termin selama setahun berdasar surat dari Kementan.
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