BANGKALAN, RadarMadura.id - Penanganan perkara dugaan penipuan berkedok keyakinan di Kabupaten Bangkalan jalan di tempat. Buktinya, hingga kini penyidik Satreskrim Polres Bangkalan belum juga memanggil dan memeriksa terlapor berinisial FF.

Kuasa hukum pelapor, Jailani Muhtadi, mengatakan, laporan dugaan tindak pidana penipuan tersebut sudah dilayangkan ke Mapolres Bangkalan sejak

sebulan lalu. Namun, terduga pelaku FF seolah kebal hukum karena tak kunjung dimintai keterangan oleh penyidik.

Advertisement "Sudah sebulan lamanya perkara ini dilaporkan, tapi polisi tak kunjung memeriksa terlapor," tutur Jailani.

Dia mengakui bahwa status perkara tersebut memang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kendati demikian, pihak pelapor mendesak agar penyidik bekerja lebih serius, profesional, dan transparan dalam menuntaskan kasus ini demi kepastian hukum bagi kliennya.

"Kami berharap penyidik menangani perkara ini secara profesional," pintanya.

Advertisement Sementara itu, Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo memilih irit bicara saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penipuan berkedok keyakinan tersebut.

Saat dihubungi koran ini, perwira pertama (pama) Polri dengan tiga balok di pundak itu enggan membeberkan alasan belum diperiksanya terlapor.

Dia hanya memberikan jawaban normatif dan mengklaim proses hukum tetap berjalan. "Perkara sudah naik sidik, dan beberapa saksi sudah dimintai keterangan," jawabnya.