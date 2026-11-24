BANGKALAN, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendorong pelajar ikut ambil bagian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Generasi muda diminta berani menolak narkoba.

Selain itu, pemuda harus mampu mengedukasi lingkungan. Dengan begitu, mereka tidak terjerumus dalam penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Pesan itu disampaikan Bupati Bangkalan Lukman Hakim yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anang Yulianto. Tepatnya, saat membuka Grand Final Pemilihan Duta Pelajar Antinarkoba Kabupaten Bangkalan 2026.

Advertisement Anang menilai, peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Ancaman tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga merambah lingkungan pendidikan dan kalangan remaja.

Karena itu, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat. Pelajar juga dituntut memiliki keteguhan sikap agar tidak mudah terpengaruh lingkungan maupun ajakan yang berpotensi merusak masa depan.

"Generasi muda harus memiliki keberanian untuk menyatakan sikap, berani mengatakan tidak terhadap narkoba, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan maupun ajakan yang dapat merusak masa depan," pesan Anang.

Advertisement Dia menegaskan, upaya memerangi narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Keluarga, sekolah, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga pelajar perlu mengambil peran dalam membangun lingkungan yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Pemilihan Duta Pelajar Antinarkoba pun diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi. Kegiatan tersebut menjadi sarana menumbuhkan kesadaran dan kepedulian pelajar sekaligus mendorong mereka terlibat dalam gerakan pencegahan narkoba.