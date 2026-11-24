ilustrasi hujan dari pixabay

BANGKALAN, RadarMadura.id - Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan menyiapkan personel dan sejumlah peralatan. Hal itu dilakukan untuk menghadapi potensi terjadinya bencana ekstrem.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rachman Surya Atmaja mengatakan, pihaknya telah menyiapkan armada dan perlengkapan untuk mendukung penanganan apabila terjadi bencana. "Armada yang tersedia terdiri atas satu truk, satu pikap, dan satu mobil ranger," katanya.

Advertisement Arif menjelaskan, pihaknya juga menyiapkan perahu karet, perahu berbahan polietilena, 10 pelapung, dayung, dan pompa air. Selain itu, logistik berupa makanan siap saji disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak saat penanganan darurat.

Arosbaya dan Blega, jelas Arif, menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus. Sebab, daerah tersebut berulang kali mengalami banjir.

Kondisi geografis Bangkalan yang menyerupai cekungan atau mangkuk juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi genangan, terutama ketika air laut pasang bersamaan dengan aliran air dari daratan. "Ada dua titik yang sangat rawan, yakni Arosbaya dan Blega. Kamal juga perlu diwaspadai, bisa karena luapan drainase," terangnya.

Advertisement Untuk di wilayah perkotaan, upaya mengurangi risiko genangan telah dilakukan melalui pengerukan sungai dan gorong-gorong. Arif berharap, pengerjaan tersebut bisa memperlancar aliran air sehingga mampu menekan potensi banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Berdasarkan informasi prakiraan musim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027. Kondisi itu perlu diantisipasi bersama untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Warga diminta menghindari aktivitas di luar rumah apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, menjaga kebersihan saluran air di lingkungan masing-masing, dan memperhatikan kesehatan.