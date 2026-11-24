BATU, RadarMadura.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menganugerahkan tiga penghargaan di bidang kesehatan kepada Pemkab Bangkalan, Senin (23/11).

Prestasi membanggakan itu diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Nunuk Kristiani di Kota Batu.

Tiga penghargaan itu terdiri dari, Kabupaten dengan Capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) Memenuhi Target 46 Persen, dan Kabupaten dengan Kualitas Data Profil Kesehatan Terbaik 2025.

Advertisement Terakhir, penghargaan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Konseling dari Pintu ke Pintu (Kopipu) dalam rangka Mendukung CKG.

Baca Juga: Resep Sambal Strawberry Dadak dengan Rasa Asam Manis Pedas Dengan Sensasi Sambal yang Tidak Biasa

Kepala Dinkes Bangkalan Nunuk Kristiani menyatakan penghargaan yang didapat ini menjadi bukti konkret atas keseriusan pemkab dalam mendukung agenda transformasi kesehatan nasional.

Advertisement Khususnya dalam memperkuat layanan kesehatan primer kepada masyarakat.

"Yakni dengan melalui pendekatan promotif dan preventif," ujarnya.

Salah satu keberhasilan positif yang dicapai Kabupaten Bangkalan adalah terlampauinya target CKG nasional 46 persen.

Sebab, persentase capaian Dinkes Bangkalan dalam program pemerintah pusat itu mencapai 46,24 persen.

Nunuk menjelaskan, CKG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatannya. Yakni, melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis.