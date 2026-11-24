BANGKALAN, RadarMadura.id – Pelarian pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) Zainal Abidin berakhir sudah.

Pemuda asal Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, itu dibekuk Tim Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan saat berada di sebuah warung kelontong di Kota Bekasi, Senin (16/11).

​Penangkapan Zainal merupakan pengembangan dari kasus curanmor yang terjadi di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Kota Bangkalan, Selasa (28/7).

Advertisement Saat itu tersangka beraksi bersama rekannya, Indra Kusuma, 42, warga Desa Sambiyan, Kecamatan Konang.

Tersangka Indra Kusuma yang lebih dulu dijebloskan ke sel tahanan Polres Bangkalan.

Motor yang digasak kedua pelaku merupakan milik Aray Firmansyah dengan nomor polisi L 3440 HD.

Advertisement ”Rekan pelaku sudah kami amankan lebih awal, keduanya terlibat pencurian sepeda motor di Kelurahan Pejagan,” ungkap Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo.

​Zainal berperan sebagai pengawas situasi di sekitar lokasi kejadian.

Sementara Indra bertugas sebagai eksekutor yang merusak dan membawa kabur motor korban.

Usai beraksi, keduanya langsung tancap gas meninggalkan lokasi.