BANGKALAN, RadarMadura.id – Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai masih menyisakan persoalan mendasar pada aspek keterlibatan masyarakat.

Penulis buku Musyawarah (Syura) Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik, Prof. Dr. Bambang Saputra, menegaskan bahwa konsep musyawarah sangat relevan untuk diterapkan guna menambal celah minimnya ruang partisipasi publik yang aturannya hingga kini belum jelas.

Menurut Bambang, musyawarah bukan sekadar ruang bertukar pikiran biasa.

Mekanisme tersebut harus menjadi wadah untuk menguji substansi rancangan undang-undang secara akademik maupun teoretis.

Tujuannya, memastikan aturan yang lahir kelak benar-benar berpihak kepada rakyat serta berkontribusi nyata terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement Dia juga mengingatkan agar pelibatan publik dalam penyusunan regulasi tidak terjebak pada rutinitas seremonial belaka.

Partisipasi yang hanya mengejar syarat legal formal tanpa menyerap aspirasi secara hakiki dinilai sangat disayangkan.

"Masyarakat yang harus didengar pendapatnya adalah mereka yang akan terkena dampak langsung dari satu produk undang-undang yang dibuat. Bukan sekadar musyawarah atau partisipasi yang bersifat formalitas saja," paparnya.

Apabila musyawarah dijalankan secara benar, lanjutnya, setiap aspirasi masyarakat akan terserap sekaligus teruji secara realistis, filosofis, dan akademik melalui argumentasi yang membangun.

Dengan begitu, produk hukum yang dihasilkan DPR bersama pemerintah dapat menjadi regulasi yang ideal.