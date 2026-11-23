BANGKALAN, RadarMadura.id – Setelah setahun jadi buron, Rido’i, 32, akhirnya ditangkap polisi.

Warga Dusun Dajah, Desa Keteleng, Kecamatan Tragah, itu harus berurusan dengan hukum usai terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) kendaraan bermotor di Kecamatan Geger pada 2025 lalu.

Berdasar informasi yang diperoleh koran ini, tersangka ditangkap Minggu (11/10) sekitar pukul 21.00.

Advertisement Petugas mendapat informasi keberadaan Rido’i di rumahnya. Kemudian, polisi bergera cepat untuk melakukan penangkapan.

Kasihumas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menyampaikan, Rido’i diduga merampas motor milik Maidatul Hasanah, 31, seorang guru asal Kecamatan Geger.

Aksi tersebut terjadi pada Senin (21/4/2025) sekitar pukul 12.30.

Advertisement ”Lokasi kejadiannya di Jalan Dusun Barat Gunung, Desa/Kecamatan Geger,” terangnya Sabtu (21/11).

Dalam menjalankan aksinya, Rido'i dibantu dua rekannya. Yakni, Sari dan Habibullah, yang telah lebih dulu ditangkap.

Ketiganya diduga menghadang korban saat melintas di tempat kejadian perkara (TKP) sepulang mengajar di SDN Lerpak 2 Kecamatan Geger.

Agung menjelaskan, Rido’i berdiri di tengah jalan untuk menghalangi laju kendaraan korban. Sementara korban telah berusaha menghindar.