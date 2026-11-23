BANGKALAN, RadarMadura.id – Limbah malam dari proses membatik tak selalu berakhir menjadi sampah. Tetapi, dapat diolah menjadi bahan untuk membatik.

Namun, pengolahannya perlu teknik khusus agar menghasilkan bahan yang layak digunakan.

Teknik pengolahan khusus tersebut dipelajari 30 perajin batik asal Tanjungbumi di Sentra IKM Bangkalan, Desa Baengas, Kecamatan Labang.

Advertisement Pelatihan tersebut berlangsung selama lima hari, Senin (16/11) hingga Jumat (20/11).

Kepala Disperinaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menyampaikan, pelatihan yang digelar instansinya itu melibatkan instruktur dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian di Yogyakarta.

Materi yang diberikan meliputi produksi bersih batik, pembuatan malam lerop, malam daur ulang batik tulis, hingga malam biron untuk proses menutup warna.

Advertisement Peserta juga mempraktikkan pembatikan tulis, pencoletan, pencelupan warna, pembatikan biron, hingga pelorodan.

Rangkaian praktik itu menjadi bagian dari proses memahami penggunaan malam daur ulang dalam tahapan produksi batik.

Hasilnya, peserta menghasilkan 30 kain batik tulis menggunakan malam daur ulang.

Mahruhah, salah seorang peserta, mengaku mendapat pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan.