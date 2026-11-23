BANGKALAN, RadarMadura.id – Terduga pelaku pencurian suku cadang alat berat jenis ekskavator akhirnya berhasil diringkus polisi. Sholeh, 25, warga Desa Jaddih, Kecamatan Socah, dibekuk setelah diduga terlibat aksi pencurian bersama tiga rekannya.

Aksi pencurian tersebut terjadi pada Selasa (28/7) sekitar pukul 01.00. Saat itu tersangka tidak beraksi sendirian. Dia beraksi bersama tiga rekannya. Yakni, Sholeh menggasak sejumlah onderdil ekskavator yang terparkir di pinggir jalan raya depan rumah korban Jev Vanand, tepatnya di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan.

Kasus tersebut baru dilaporkan secara resmi oleh korban, warga Kedung Klinter, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, ke SPKT Polres Bangkalan pada Kamis (8/10). Laporan itu tertuang dalam nomor LP/B/236/X/2026/SPKT/Polres Bangkalan/Polda Jawa Timur.

Advertisement Berbekal laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan. Polisi menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dari petunjuk visual tersebut, identitas Sholeh berhasil dikantongi.

Tak butuh waktu lama, petugas berhasil melacak keberadaan tersangka. Polisi kemudian menggerebek dan mengamankannya di kawasan Jalan Rungkut Menanggal Harapan, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo membenarkan penangkapan tersebut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti (BB) berupa rekaman CCTV dan invoice pembelian alat berat milik korban.

Advertisement ”Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri onderdil alat berat tersebut bersama rekan-rekannya. Motifnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” jelasnya.

Kini, Sholeh harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bangkalan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Bangkalan.