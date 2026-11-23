BANGKALAN, RadarMadura.id – Pelarian pria berinisial A akhirnya terhenti di Kota Salak. Terduga pelaku tindak pidana pengeroyokan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polsek Jabon, Polresta Sidoarjo, itu diamankan petugas Satpol PP Bangkalan.

Advertisement Kanitreskrim Polsek Jabon, Polresta Sidoarjo, Aipda Sunarwan membenarkan penangkapan tersebut. Dia mengungkapkan, pria berinisial A tersebut merupakan salah satu pelaku pengeroyokan yang sempat kabur saat dilakukan penangkapan beberapa waktu lalu.

”Kami sempat melakukan penangkapan kasus pengeroyokan, tetapi salah satu pelaku berinisial A ini melarikan diri. Akhirnya kami terbitkan DPO,” jelasnya.

Advertisement Upaya pencarian membuahkan hasil setelah Polsek Jabon berkoordinasi dan menerima informasi dari Polres Bangkalan. Terduga pelaku diketahui telah diamankan oleh anggota Satpol PP Bangkalan pada saat razia anjal beberapa hari yang lalu. Mendapat kabar tersebut, Aipda Sunarwan bersama tim langsung bertolak ke Kota Salak untuk melakukan penjemputan.

”Terduga pelaku langsung kami bawa ke Polsek Jabon untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” paparnya.

Selain kasus pengeroyokan, Aipda Sunarwan menyebut pihaknya juga mendalami dugaan keterlibatan A dalam tindak pidana lain di wilayah hukum Sidoarjo. Berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, yang bersangkutan diduga terlibat kasus penipuan sepeda motor.