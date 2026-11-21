BUKU bukan sekadar bacaan bagi Luluk Alfiya. Dosen Institut Bahri Asyiq Bangkalan itu menjadikan buku sebagai teman bertumbuh.

Selain itu, sumber jawaban atas pertanyaan hidup dan bagian dari mimpi yang terus dirawat.

Di rumahnya, tiga lemari dengan masing-masing empat hingga lima rak menjadi saksi perjalanan kecintaannya terhadap buku.

Advertisement Kegemaran mengoleksi buku tumbuh sejak duduk di bangku SMA, ketika masih menempuh pendidikan di pondok pesantren.

”Ada sosok kiai yang menginspirasi saya. Yakni, almarhum KH Idris Jauhari,” ucapnya kepada JPRM Kamis (19/11).

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Advertisement Alfiya masih mengingat momen ketika bersama orang tuanya sowan ke dhalem sang kiai untuk meminta izin pindah pesantren.

Saat itu mereka dipersilakan duduk di ruang tamu yang dipenuhi buku dan kitab.

Pemandangan tersebut membekas kuat dalam ingatannya. Sejak saat itu, dia membayangkan memiliki rumah dengan buku tertata di setiap sudutnya.

Buku pertama yang dibeli Alfiya adalah Hafalan Shalat Delisa pada 2005. Buku itu dibeli di koperasi pesantren.

Meski tak secara khusus mengoleksi genre tertentu, ketertarikannya terhadap buku terus berkembang.