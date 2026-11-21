BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan tekadnya dalam layanan di bidang hukum kepada masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Bupati Bangkalan Lukman Hakim saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur (Jatim) Saiful Sahri, Jumat (20/11).

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemkab dan Kanwil Kemenkum Jawa Timur.

Advertisement Harapannya, dapat memperluas akses pelayanan hukum yang mudah, merata, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Lukman mengungkapkan, pembahasan dalam pertemuan itu difokuskan pada optimalisasi keberadaan pos bantuan hukum (posbakum).

Serta, upaya peningkatan kapasitas dan peran paralegal sebagai ujung tombak pemberian informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Advertisement Menurut orang nomor satu di Bangkalan itu, posbakum dan paralegal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Serta, dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada warga.

"Maka dari itu, Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk terus mendorong penguatan layanan bantuan hukum melalui koordinasi lintas sektor. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh akses informasi dan pendampingan hukum secara lebih mudah.

Sinergi antara Pemkab Bangkalan dan Kanwil Kemenkum Jatim diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Juga, memperluas akses terhadap keadilan, serta mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan