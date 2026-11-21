DIPULANGKAN: Mattohir didampingi Tim BP3MI Jatim dan Disperinaker Bangkalan tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Kamis (19/11).

BANGKALAN, RadarMadura.id – Keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural kembali terjadi dan berujung deportasi. Hal itu dialami Mattohir, 55, PMI asal Bangkalan.

Warga Dusun Makam, Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, itu dipulangkan dari Malaysia setelah ditangkap pihak imigrasi setempat. Di negeri jiran, dia belum sempat bekerja sebagaimana cita-citanya.

Advertisement Pemulangan Mattohir difasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan. Dia tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, pada Kamis (19/11) sekitar pukul 16.40.

Kepala Disperinaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana mengatakan, Mattohir berangkat ke Malaysia pada Senin (20/7). Dia menggunakan visa wisata dengan rencana bekerja sebagai buruh bangunan.

Namun, rencana tersebut belum sempat terlaksana. Mattohir ditangkap petugas imigrasi Malaysia pada Senin (10/8) saat berada di tempat kerjanya.

Advertisement ”Setelah menjalani sederet proses di negara tersebut, dia dideportasi dan dipulangkan ke Indonesia,” tutur Jemmi.

Jemmi menjelaskan, fasilitasi pemulangan dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari BP3MI Kalimantan Barat tertanggal 18 November 2026 bernomor ND 3972/10.18/PB 0503/XI/2026. Yakni, tentang permohonan fasilitasi pemulangan seorang PMI-B.

Selanjutnya, petugas mendampingi perjalanan Mattohir hingga Bangkalan untuk diserahterimakan kepada keluarganya. Setiba di rumah, kata Jemmi, Mattohir diserahterimakan kepada istrinya.

”Proses pemulangan hingga serah terima berlangsung aman, lancar, dan kondusif,” terang Jemmi.