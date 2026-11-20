BANGKALAN, RadarMadura.id – Tradisi merantau masyarakat Madura hingga ke luar negeri menjadi perhatian akademisi Jepang.

Fenomena itu mendorong Faculty of Economics, Saga University, Jepang melakukan penelitian bersama Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) dan Universitas Negeri Malang (UM).

Penelitian tidak sekadar melihat tingginya minat warga Madura bekerja di luar negeri.

Advertisement Akademisi juga ingin mengetahui faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut, negara tujuan yang diminati, hingga pertimbangan masyarakat sebelum memilih bekerja di luar negeri.

Dua akademisi Faculty of Economics, Saga University, Jepang, Professor Saliya De Silva, Ph.D. dan Chizuko Hayakawa, Ph.D., datang ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UTM untuk melakukan kajian bersama dosen dan peneliti.

Advertisement Jepang menjadi salah satu perhatian utama. Peneliti menggali pengalaman warga Madura yang pernah bekerja di Negeri Sakura.

Mulai proses memperoleh pekerjaan, jenis pekerjaan yang digeluti, hingga persiapan sebelum berangkat.

Aspek kompetensi juga menjadi bagian penting dalam penelitian tersebut.

Termasuk kebutuhan pelatihan, biaya keberangkatan, potensi penghasilan, serta sektor pekerjaan di Jepang yang masih membutuhkan tenaga kerja Indonesia.

Dekan FEB UTM Prof. Dr. Sutikno, S.E., M.E. mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperluas jejaring akademik internasional.