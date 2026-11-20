BANGKALAN, RadarMadura.id – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memperkuat kolaborasi dengan sivitas akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Koordinasi tersebut berlangsung di Kabupaten Bangkalan, Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari kejahatan yang berkaitan dengan mobilitas manusia.

Keterlibatan kalangan akademisi dinilai penting karena institusi pendidikan memiliki peran dalam pengembangan pengetahuan, kompetensi, dan pemahaman mengenai isu keimigrasian. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas perspektif serta meningkatkan kesadaran terhadap potensi penyalahgunaan jalur migrasi.

Advertisement Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai strategi pencegahan TPPO dan TPPM. Kolaborasi antara instansi keimigrasian dan lingkungan pendidikan juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian melalui pendekatan edukasi dan pengembangan kajian.

Sivitas akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki potensi untuk berkontribusi dalam penyebarluasan wawasan mengenai migrasi yang aman dan sesuai ketentuan hukum. Dukungan akademis juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat dalam mengenali berbagai modus perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.

Advertisement Imigrasi Pamekasan memandang kerja sama dengan institusi pendidikan sebagai salah satu langkah memperkuat pencegahan secara berkelanjutan. Melalui komunikasi dan koordinasi tersebut, upaya pencegahan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan, tetapi juga penguatan edukasi, kewaspadaan, dan deteksi dini.

Penguatan koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun jejaring kerja sama antarinstansi dalam menghadapi kejahatan yang memiliki dimensi lintas wilayah dan lintas negara. Pertukaran informasi serta dukungan berbagai pihak diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan mendorong langkah pencegahan yang lebih efektif.